Advertisement

أخبار عاجلة

الحوثيون: إستهدفنا سفينة "ستار أيرس" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "كيم رينجر" الأميركية في خليج عدن بالصواريخ
lebanon 24
12/02/2024 12:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: سفينة البضائع "كلارا" أبلغت عن انفجار في مياه قرب موقعها في جنوب البحر الأحمر
lebanon 24
12/02/2024 12:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن.بي.سي" عن مسؤول أميركي: 3 من الصواريخ الحوثية استهدفت سفينة الشحن "ستار ناسيا" في خليج عدن
lebanon 24
12/02/2024 12:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث عسكري حوثي: استهدفنا المدمرة الأميركية "جريفلي" بصواريخ عدة في البحر الأحمر (الشرق)
lebanon 24
12/02/2024 12:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2024-02-12
05:03 | 2024-02-12
04:30 | 2024-02-12
04:27 | 2024-02-12
04:26 | 2024-02-12
04:23 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24