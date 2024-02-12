Advertisement

أخبار عاجلة

اشتية: إسرائيل تواصل سياسة الإبادة في قطاع غزة

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي متواصل بالقذائف المضيئة على شمال قطاع غزة(العربي)
lebanon 24
12/02/2024 12:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار متواصل في المناطق الشرقية لجباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/02/2024 12:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح جنوبي قطاع غزة تثير القلق (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/02/2024 12:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات
lebanon 24
12/02/2024 12:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2024-02-12
05:03 | 2024-02-12
04:30 | 2024-02-12
04:27 | 2024-02-12
04:26 | 2024-02-12
04:23 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24