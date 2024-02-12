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البنتاغون: التحقيق مستمر في مقتل الجنود الأميركيين في الأردن ولا نتائج بعد(الحدث)

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:22
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