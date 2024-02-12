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قوات الاحتلال تجبر النازحين في مدرسة سهام بخان يونس على الخروج منها وتطلق قذائف على المدرسة(الجزيرة)

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:28
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