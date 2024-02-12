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NBC NEWS: بايدن قال إن نتنياهو يريد أن تستمر الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:51
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