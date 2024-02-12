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وزير الخارجية البريطاني: على إسرائيل أن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:47
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