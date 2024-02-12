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مدير الرقابة الصحية في منظمة أطباء بلا حدود للجزيرة: هناك نقص حاد في معظم المستلزمات الصحية في غزة

Lebanon 24
12-02-2024 | 08:01
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