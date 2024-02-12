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وزير الخارجية المصري: هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل وهي سارية على مدار الـ 40 عاما

Lebanon 24
12-02-2024 | 08:28
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