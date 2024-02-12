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أخبار عاجلة
قوات الاحتلال تجرف شوارع رئيسية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة(سكاي نيوز)
Lebanon 24
12-02-2024
|
08:59
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