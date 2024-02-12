Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: أعتمد على رئيس الوزراء بألا تحصل صفقة غير مسؤولة والقتال هو الذي يمكننا من عودة الأسرى من غزة سالمين

Lebanon 24
12-02-2024 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء صدّق على قانون الموازنة وعيّن حسان عودة رئيساً للأركان.. ميقاتي: جلسة السبت المقبل
lebanon 24
12/02/2024 22:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مجلس الوزراء عيّن اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش
lebanon 24
12/02/2024 22:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الستة الذين وصلوا الى السرايا وهم: مصطفى بيرم، بسام المولوي، عباس الحاج حسن، أمين سلام، جوني القرم وجورج بوشيكيان
lebanon 24
12/02/2024 22:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المنتظرة والمفاوضات مستمرة (الجزيرة)
lebanon 24
12/02/2024 22:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2024-02-12
14:22 | 2024-02-12
13:33 | 2024-02-12
12:59 | 2024-02-12
12:59 | 2024-02-12
12:57 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24