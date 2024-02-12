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بن غفير: أعتمد على رئيس الوزراء بألا تحصل صفقة غير مسؤولة والقتال هو الذي يمكننا من عودة الأسرى من غزة سالمين
Lebanon 24
12-02-2024
|
11:15
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