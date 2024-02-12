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"لبنان 24": قصف مدفعي معادي على اطراف طير حرفا وعلما الشعب وتمشيط بالاسلحة الرشاشة محيط بلدة الضهيرة

Lebanon 24
12-02-2024 | 11:52
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