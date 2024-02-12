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أبو عبيدة: مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة

Lebanon 24
12-02-2024 | 11:58
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