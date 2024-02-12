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البنتاغون لـ "سكاي نيوز عربية": اجتماعات اللجان العسكرية مع العراقيين لا تبحث الانسحاب الأميركي من العراق

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:31
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