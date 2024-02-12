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الرئيس الأميركي: نعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين حماس وإسرائيل يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع
Lebanon 24
12-02-2024
|
16:28
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