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جرافات الاحتلال تبدأ بحفر الطرقات وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين

Lebanon 24
12-02-2024 | 18:11
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