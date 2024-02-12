Advertisement

أخبار عاجلة

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن: الأطفال في غزة يموتون بسبب الحرمان المتعمد من الطعام وهذا يمثل جريمة حرب

Lebanon 24
12-02-2024 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن: على الرئيس بايدن أن يطالب نتنياهو بالسماح فورا بمزيد من الغذاء والإمدادات لغزة
lebanon 24
13/02/2024 02:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
lebanon 24
13/02/2024 02:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عشرات آلاف الأطفال قد يموتون في السودان من دون مساعدات إضافية (الشرق)
lebanon 24
13/02/2024 02:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل!
lebanon 24
13/02/2024 02:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:53 | 2024-02-12
18:52 | 2024-02-12
18:51 | 2024-02-12
18:40 | 2024-02-12
18:39 | 2024-02-12
18:36 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24