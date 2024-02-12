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السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن: على الرئيس بايدن أن يطالب نتنياهو بالسماح فورا بمزيد من الغذاء والإمدادات لغزة

Lebanon 24
12-02-2024 | 18:36
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