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"رويترز": الاقتراح الفرنسي يدعو لاستئناف محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
12-02-2024 | 18:53
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