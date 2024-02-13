Advertisement

أخبار عاجلة

إعلان الإمارات وأذربيجان والبرازيل تشكيل "ترويكا" من أجل المناخ

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر فلسطينية لـ "الشرق": عباس أبدى في قطر الاستعداد لتشكيلة حكومة فلسطينية من الخبراء
lebanon 24
13/02/2024 10:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فيه "ايحاءات" غير أخلاقية.. إعلان غامض يُثير ضجة! (صور)
lebanon 24
13/02/2024 10:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بمليارات الدولارات.. هذه تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" بين الإمارات ومصر
lebanon 24
13/02/2024 10:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبدالله استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحث معه الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة
lebanon 24
13/02/2024 10:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2024-02-13
03:39 | 2024-02-13
03:38 | 2024-02-13
03:36 | 2024-02-13
03:23 | 2024-02-13
03:22 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24