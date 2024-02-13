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جيش إسرائيل يطلق النار على شخص حاول دهس مدنيين عند مفترق "غوش عتصيون"

Lebanon 24
13-02-2024 | 02:58
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"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يطلق النار على شابين فلسطينيين قرب غوش عتصيون شمال الخليل
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