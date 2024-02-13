Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: تم إحراز بعض التقدم في مفاوضات صفقة المحتجزين في الأيام الأخيرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون يدعو الى استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/02/2024 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة الرهائن من قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/02/2024 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: العملية في رفح يجب أن تكون جزءا من خطة استراتيجية منظمة لما بعد الحرب(سكاي نيوز)
lebanon 24
13/02/2024 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: مصر حذرت حماس من أن إسرائيل ستقتحم رفح في غضون أسبوعين إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/02/2024 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-02-13
06:06 | 2024-02-13
05:47 | 2024-02-13
05:36 | 2024-02-13
05:32 | 2024-02-13
05:27 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24