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وزارة الصحة بغزة: القوات الاسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 133شهيدا و162 مصابا خلال 24 ساعة

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:36
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