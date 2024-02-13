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السفيرة الأميركية ليزا جونسون لدى مغادرتها بيت الوسط بعد 45 دقيقة من اللقاء: كان اللقاء ممتازًا

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:47
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