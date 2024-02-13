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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمّر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Lebanon 24
13-02-2024
|
05:15
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