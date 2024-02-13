مصادر مصرية: رئيس المخابرات الأميركية ورئيس وزراء قطر ومدير الموساد الإسرائيلي يلتقون اليوم في القاهرة بمسؤولين مصريين لبحث التهدئة في قطاع غزة (سكاي نيوز)

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