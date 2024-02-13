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"رويترز": مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانوناً لحزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويرسل القانون لمجلس النواب
Lebanon 24
13-02-2024
|
06:49
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