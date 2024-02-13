رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها

Lebanon 24