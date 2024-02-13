Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: الانقسام حيال اسرائيل موجود في لبنان منذ نشوء كيان الاحتلال وهناك شهداء مسيحيون ومسلمون في مواجهته

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: كل الوفود التي اتت الى لبنان لها هدف واحد هو امن اسرائيل وحمايتها واعادة الـ 100 الف مستوطن الى المستوطنات
lebanon 24
13/02/2024 18:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: قضية الحرب لا تصرف في لبنان داخلياً ولا أحد يعتقدُ أنَّ دم الشهداء هو في سبيل تحصيل مكاسب سياسية فالدم هذا هو من أجل تحرير الأرض وهذا ما قصده السيد نصرالله لجهة أن المقاومة تحرر الأرض
lebanon 24
13/02/2024 18:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هنية: المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره
lebanon 24
13/02/2024 18:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الإسرائيليون يقولون إن الكيان يبني حزاماً أمنياً في الشمال وذلك لأول مرة بعدما كان الحزام الأمني في جنوب لبنان
lebanon 24
13/02/2024 18:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2024-02-13
10:51 | 2024-02-13
10:48 | 2024-02-13
10:32 | 2024-02-13
10:29 | 2024-02-13
10:16 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24