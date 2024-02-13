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نصرالله: اهل القرى الحدودية قدموا بيوتهم للمقاومة رغم علمهم بانها ستدمر إلا أنه سيعاد بناؤها احسن مما كانت عليه

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:21
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