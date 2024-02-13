Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: كل الوفود التي اتت الى لبنان لها هدف واحد هو امن اسرائيل وحمايتها واعادة الـ 100 الف مستوطن الى المستوطنات

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الانقسام حيال اسرائيل موجود في لبنان منذ نشوء كيان الاحتلال وهناك شهداء مسيحيون ومسلمون في مواجهته
lebanon 24
13/02/2024 18:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: 130 يوما من المجازر والتوحش ومن الصمود الاسطوري والبطولات التي تصل الى حد الاعجاز ومن الفشل الاسرائيلي في تحقيق الاهداف
lebanon 24
13/02/2024 18:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر التطورات جنوبًا: إطلاق صلية صواريخ من لبنان ووقوع إصابات في مستوطنة اسرائيلية!
lebanon 24
13/02/2024 18:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق اللواء ابراهيم على الاغتيالات التي تنفّذها اسرائيل في لبنان
lebanon 24
13/02/2024 18:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2024-02-13
10:53 | 2024-02-13
10:51 | 2024-02-13
10:48 | 2024-02-13
10:32 | 2024-02-13
10:29 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24