Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: العدو ليس في موقع فرض الشروط على لبنان وانا ادعو الموقف الرسمي اللبناني لوضع شروط جديدة على 1701 لا تطبيقه

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ‌‏‌‏‌‌‌انتشاراً ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب اصابة مباشرة ‏
lebanon 24
13/02/2024 18:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أيُّ تفاوض بما يخص الحدود اللبنانية لن يتم إلا بعد انتهاء العدوان على غزة
lebanon 24
13/02/2024 18:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحنُ الآن أمام فرصة حقيقية لتحقيق التحرير الكامل لأراضينا اللبنانية المحتلة من قبل العدو الإسرائيليّ
lebanon 24
13/02/2024 18:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة
lebanon 24
13/02/2024 18:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2024-02-13
10:53 | 2024-02-13
10:51 | 2024-02-13
10:48 | 2024-02-13
10:32 | 2024-02-13
10:29 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24