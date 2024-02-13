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نصرالله: الجبهة الجنوبية تحكمها موازين ردع وحسابات دقيقة عند طرفي القتال ولكن هناك جو كبير من التهويل قد يصل الى مستوى "الانحطاط الاخلاقي والسفالة"

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:37
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