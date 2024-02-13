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القناة I3 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من نفق في خان يونس يظهر فيه السنوار برفقة زوجته

Lebanon 24
13-02-2024 | 10:53
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