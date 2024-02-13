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وزير خارجية بريطانيا: على قادة حماس الخروج من غزة وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:02
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