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"رويترز" نقلا عن مصادر روسية: إقتراح بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:37
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