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وزارة الخارجية القطرية: الرئيس المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحثا في القاهرة تطوّرات الوضع في غزة

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:01
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