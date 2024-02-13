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"سكاي نيوز" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": إسرائيل تنفي تسلمها مقترحًا فرنسيًّا بشأن الحدود مع لبنان

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:26
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