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"سكاي نيوز" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": إسرائيل تنفي تسلمها مقترحًا فرنسيًّا بشأن الحدود مع لبنان
Lebanon 24
13-02-2024
|
12:26
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