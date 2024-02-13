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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: انتهاء محادثات القاهرة والوفد الإسرائيلي في طريق عودته

Lebanon 24
13-02-2024 | 13:23
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