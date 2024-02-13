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موقع "أكسيوس" عن مسؤولين: نتنياهو أكد أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 3 أسرى مقابل كل رهينة كما حدث في الصفقة السابقة

Lebanon 24
13-02-2024 | 14:08
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