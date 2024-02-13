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المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة: إستشهاد 3 وإصابة 10 آخرين منذ عصر اليوم داخل مجمع ناصر الطبي برصاص قناصة إسرائيليين

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:02
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