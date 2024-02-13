Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: محادثات القاهرة بشأن الرهائن تنتهي دون تحقيق تقدم ملموس

Lebanon 24
13-02-2024 | 19:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: محادثات القاهرة بشأن الرهائن تنتهي دون تحقيق تقدم ملموس
lebanon 24
14/02/2024 02:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: اجتماع القاهرة كان جيداً وكل الأطراف تحاول تحقيق اختراق
lebanon 24
14/02/2024 02:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ننتظر رد "حماس" ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم بشأن الصفقة بالأيام المقبلة
lebanon 24
14/02/2024 02:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: التقدّم الوحيد الذي أحرز هو فهم الفجوات التي يجب سدها للدخول بمفاوضات قد تؤدي لاتفاق
lebanon 24
14/02/2024 02:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2024-02-13
19:02 | 2024-02-13
18:58 | 2024-02-13
18:52 | 2024-02-13
18:51 | 2024-02-13
18:18 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24