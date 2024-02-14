Advertisement

أخبار عاجلة

سفيرة واشنطن لدى "الناتو": لا أتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة المقبلة

Lebanon 24
14-02-2024 | 00:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناتو يقول إن أي هجوم على دول الحلف سيواجه برد "موحد وقوي" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/02/2024 08:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنّ اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين (الميادين)
lebanon 24
14/02/2024 08:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سفيرة واشنطن لدى بغداد تدين الهجوم على "خور مور" في إقليم كردستان العراق (الشرق)
lebanon 24
14/02/2024 08:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: لا حق لواشنطن في الدعوة لضبط النفس بينما تدعم "عمليات القتل" الإسرائيلية في غزة (الشرق)
lebanon 24
14/02/2024 08:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:33 | 2024-02-14
01:29 | 2024-02-14
01:19 | 2024-02-14
00:33 | 2024-02-14
00:22 | 2024-02-14
19:17 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24