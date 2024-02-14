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وزارة الدفاع التايوانية: تم الكشف عن 14 طائرة عسكرية صينية تعمل بالقرب من تايوان

Lebanon 24
14-02-2024 | 01:19
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