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وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من صفد نتيجة سقوط صواريخ

Lebanon 24
14-02-2024 | 02:25
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