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يديعوت أحرونوت: ما لا يقل عن 8 صواريخ استهدفت صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل
Lebanon 24
14-02-2024
|
02:38
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