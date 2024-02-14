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بن غفير يطالب نتنياهو بعقد اجتماع عاجل ويقول إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2024 | 03:49
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