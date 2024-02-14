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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو إلى تغيير جذري في "إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود مع لبنان" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:01
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