Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: استمرار هجمات الحوثيين يهدد بتدهور الوضع الإنساني الكارثي في اليمن (الجزيرة)
lebanon 24
14/02/2024 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السودان: بحثت مع المبعوث الأممي الوضع الإنساني الحرج الذي يسود أغلب مناطق البلاد (الشرق)
lebanon 24
14/02/2024 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن يحذر من خطورة تداعيات الوضع الإنساني الكارثي في غزة
lebanon 24
14/02/2024 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مستشفى ناصر يمثل العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة ويجب حمايته (الشرق)
lebanon 24
14/02/2024 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2024-02-14
07:35 | 2024-02-14
07:29 | 2024-02-14
07:25 | 2024-02-14
07:14 | 2024-02-14
07:05 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24