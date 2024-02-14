Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا: طلبنا مع أيرلندا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان ألمح خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أن المعركة المقبلة ستكون في رفح (الجزيرة)
lebanon 24
14/02/2024 15:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين أمر خطير جدا (الجزيرة)
lebanon 24
14/02/2024 15:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المنتظرة والمفاوضات مستمرة (الجزيرة)
lebanon 24
14/02/2024 15:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: نسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة انطلاقا من التزامنا بالقانون الدولي الإنساني(الجزيرة)
lebanon 24
14/02/2024 15:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2024-02-14
07:35 | 2024-02-14
07:29 | 2024-02-14
07:25 | 2024-02-14
07:14 | 2024-02-14
07:05 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24