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رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا لم نواصل مهاجمة حماس بتصميم فإنهاء الحرب بإعادة المختطفين سيكون صعبا (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:41
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